Сколько дней описывается в романе обломова
Литература
Сколько дней описывается в романе обломова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заключение. Изобразив в романе « Обломов» один день из жизни главного героя Ильи Ильича, Гончаров раскрыл трагизм не сколько социальной, сколько душевной «обломовки»...
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