Сколько дней описывается в романе обломова

Литература
Сколько дней описывается в романе обломова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заключение. Изобразив в романе « Обломов» один  день из жизни главного  героя Ильи Ильича, Гончаров раскрыл трагизм не  сколько социальной,  сколько душевной «обломовки»...
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