"оставляем и тебя" какой это вид подчинения?
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"оставляем и тебя" какой это вид подчинения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Управление-оставляем (кого?)тебя.
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