Острова относящиеся к Евразии 1) Калимантан 2) Корсика 3) Огненная Земля 4) Исландия 5) Гренландия 6) Мадагаскар
География
Острова относящиеся к Евразии 1) Калимантан 2) Корсика 3) Огненная Земля 4) Исландия 5) Гренландия 6) Мадагаскар
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Калимантан,Исландия,Гренландия
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