Правописание окончаний имён прилагательных Выборочно – распределительное списывание. Выписать словосочетания (прил. +сущ.) в два столбика, графически обозначить орфограммы. О / Е Хорош..е дело века живёт. Из больш..й тучи,...
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Правописание окончаний имён прилагательных Выборочно – распределительное списывание. Выписать словосочетания (прил. +сущ.) в два столбика, графически обозначить орфограммы. О / Е Хорош..е дело века живёт. Из больш..й тучи, да мала капля. Чуж..й славой не проживёшь. Пригож..му все к лицу. Чуж..го не бери, а своего не теряй. Лежач..го не бьют. И в стояч..й воде утонуть можно. От хорош..го дерева – хороший плод. В больш..м деле пустяков не бывает.
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1)е.2)о,3)о,4)е,5)о 6)е 7) е 8) е 9)Е
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