Написать эссе на тему ''время-деньги''.
Экономика
Написать эссе на тему ''время-деньги''.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настрояшее время время приобрело очень большую цену. В связи с тим появилось такое выражение: Время -деньги. И действительно, зеработанные деньги напрямую нависят от времени,потраченное на работу.Все больше и больше организаций,фирм, заводов, переходит на почасовую оплату труда. В большей части вы получаете деньги не за выполненную работу,а за отработанное время. Стоит задуматься над тем, как тратить наше время. Расходовать его бесценно, тратить на родрых и близких, либо зарабатывать деньги.
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