Осущ цепочку превращений тэд водород-аммиак-хлорид аммония -нитрат аммония -оксид азота 2 -оксид азота4
Химия
Осущ цепочку превращений тэд водород-аммиак-хлорид аммония -нитрат аммония -оксид азота 2 -оксид азота4
Ответ(ы):
Гость:
1) H2+N2=NH3(Обратимая реакция) 2)NH3+HCl=NH4Cl 3)NH4Cl+KNO3=NH4NO3+KCl NH4NO3+H2O+Zn(NO3)2=Zn+ +HNO3 4)HNO3+Cu=(При нагревании)NO+Cu(NO3)2+H2O 5)NO+O2=(эл. Разряд)NO2 Если правильно
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