Выпишите наречия из данного отрывка: День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло сипели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи скрылись. Внезапно вернулась весна. Резко сверка...

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Выпишите наречия из данного отрывка: День за днем дул жесткий ветер, бледно белели поля, тускло сипели, скучно напевали сосны и ели в палисаднике, слишком рано прилетевшие грачи скрылись. Внезапно вернулась весна. Резко сверкал сочащийся снег по двору.

Автор: Гость