От 2 станций расстояние между которыми 30 км одновременно в противоположных направлениях удаляются друг от друга отправляются два поезда Один идет со скоростью 55 километров час другой 70 километров час Какое расстояние будет м...
Математика
От 2 станций расстояние между которыми 30 км одновременно в противоположных направлениях удаляются друг от друга отправляются два поезда Один идет со скоростью 55 километров час другой 70 километров час Какое расстояние будет между ними через 1 час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 км/ч+70 км/ч=125 км/ч (скорость, с какой поезда удаляются друг от друга) S=Vt 125 км/ч*1 ч=125 км (на 125 км поезда удалятся друг от друга за час) 125 км+30 км=155 км Ответ: через час между ними будет 155 км
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