От 2 станций расстояние между которыми 30 км одновременно в противоположных направлениях удаляются друг от друга отправляются два поезда Один идет со скоростью 55 километров час другой 70 километров час Какое расстояние будет м...

Математика

От 2 станций расстояние между которыми 30 км одновременно в противоположных направлениях удаляются друг от друга отправляются два поезда Один идет со скоростью 55 километров час другой 70 километров час Какое расстояние будет между ними через 1 час

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