Розкройте скобки 1) 4 (х-8); 2) 8 (х+3); 3) (7-х) × 8. Помогите срочно!
Математика
Розкройте скобки 1) 4 (х-8); 2) 8 (х+3); 3) (7-х) × 8. Помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 (х-8); 2) 8 (х+3); 3) (7-х) × 8 4х - 32; 8х + 24; 56 - 8х
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