Розкройте скобки 1) 4 (х-8); 2) 8 (х+3); 3) (7-х) × 8. Помогите срочно!

Математика
Розкройте скобки 1) 4 (х-8); 2) 8 (х+3); 3) (7-х) × 8. Помогите срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 (х-8); 2) 8 (х+3); 3) (7-х) × 8 4х - 32;     8х + 24;     56 - 8х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Речення а) прикладки, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладки, що пот??ібно писати в лапках (2 речення). Пажалуйста помогите!!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста нужно написать 5 предложений с обращением из любых сказок или расказов
Ответить
Русский язык
Словосочетания со словами сабельник, кольчужник, бронник, котельник и колокольни??
Ответить
Українська мова
Морфологічний розбір слова позакасних допоможіть
Ответить
Қазақ тiлi
Кекілі бар сөзінің мағнасы
Ответить