От чего зависит температура в разных широтах

География
От чего зависит температура в разных широтах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
от прихода и расхода лучистого тепла;от теплообмена подстилающей поверхности;от притока тепла, переносимого морскими и атмосферными течениями.
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