От деревни до автобусной остановки три с половиной километра, а от автобусной ост??новки до железнодорожной станции 5 раз дальше. Сколько километра от деревни до станции ?

Математика

От деревни до автобусной остановки три с половиной километра, а от автобусной ост??новки до железнодорожной станции 5 раз дальше. Сколько километра от деревни до станции ?

Автор: Гость