От деревни до автобусной остановки три с половиной километра, а от автобусной ост??новки до железнодорожной станции 5 раз дальше. Сколько километра от деревни до станции ?
Математика
От деревни до автобусной остановки три с половиной километра, а от автобусной ост??новки до железнодорожной станции 5 раз дальше. Сколько километра от деревни до станции ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.5 * 5 = 17.5 (км) от остоновки до станцый 17.5 + 3.5 = 21 (км) от деревни до җелезной дороги Ответ: 21 км
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