Как решить пример 2801 разделить на 674

Математика
Как решить пример 2801 разделить на 674
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Гость:
Уголком, как я поняла там будет с остатком.
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