Пернвидите предложения плиз)

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Какое твое любимое хобби? 2. Тебе нравится коллекционировать вещи? Какие? 3. Ты играешь на муз. Инструменте? На каком? 4. Каким видом спорта занимаешься? 5. Тебе нравится читать? Сколько времени тратишь на чтение каждую неделю? 6. Тебе нравится смотреть телик? По сколько часов смотришь телевизор каждую неделю? Типа того.
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