От двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстаяние между пристанями 474 км . Скорость одного теплохода 42 км \ ч Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи есле они встретились через 6ч. з...

Математика
От двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстаяние между пристанями 474 км . Скорость одного теплохода 42 км \ ч Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи есле они встретились через 6ч. задачах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 42*6= 252(км)- проплыл первый теплоход. 2) 474-252= 222(км)- проплыл второй теплоход. Ответ: первый теплоход проплыл 222км, второй 252км.
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