От двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстаяние между пристанями 474 км . Скорость одного теплохода 42 км \ ч Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи есле они встретились через 6ч. з...

Математика

От двух пристаней одновремено навстречу друг другу отправились два теплохода.Расстаяние между пристанями 474 км . Скорость одного теплохода 42 км \ ч Какой путь прошёл каждый теплоход до встречи есле они встретились через 6ч. задачах

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