Слова с сочетанием ца и шипящем ч на конце записывай рядом. Устно доказывай свои р??шение Девочки уча[ца] печ? пироги . ____________ мальчики стараю[ца] заботи[ца] __________________ о порядке в классе. ______________ Ты у...
Русский язык
Слова с сочетанием ца и шипящем ч на конце записывай рядом. Устно доказывай свои р??шение Девочки уча[ца] печ? пироги . ____________ мальчики стараю[ца] заботи[ца] __________________ о порядке в классе. ______________ Ты умеешь весели[ца] ___________________ А умеешь развлеч? друзей ____________________________
Ответ(ы):
Гость:
Девочки учатся печь пироги . мальчики стараются заботиться о порядке класса . Ты умеешь веселиться А умеешь развлечь друзей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы