Слова с сочетанием ца и шипящем ч на конце записывай рядом. Устно доказывай свои р??шение Девочки уча[ца] печ? пироги . ____________ мальчики стараю[ца] заботи[ца] __________________ о порядке в классе. ______________ Ты у...

Русский язык
Слова с сочетанием ца и шипящем ч на конце записывай рядом. Устно доказывай свои р??шение Девочки уча[ца] печ? пироги . ____________ мальчики стараю[ца] заботи[ца] __________________ о порядке в классе. ______________ Ты умеешь весели[ца] ___________________ А умеешь развлеч? друзей ____________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Девочки учатся печь пироги . мальчики стараются заботиться  о порядке класса . Ты умеешь веселиться  А умеешь развлечь друзей 
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