Слова с сочетанием ца и шипящем ч на конце записывай рядом. Устно доказывай свои р??шение Девочки уча[ца] печ? пироги . ____________ мальчики стараю[ца] заботи[ца] __________________ о порядке в классе. ______________ Ты у...

Русский язык

Слова с сочетанием ца и шипящем ч на конце записывай рядом. Устно доказывай свои р??шение Девочки уча[ца] печ? пироги . ____________ мальчики стараю[ца] заботи[ца] __________________ о порядке в классе. ______________ Ты умеешь весели[ца] ___________________ А умеешь развлеч? друзей ____________________________

Автор: Гость