От каких прилагательных можно образовать краткую форму? Запишите краткие формы в ед.ч., м.р, например: тяжел, бодр. Безнравственный, беспочвенный, злой, интересный, героический, счастливый, свойственный, холодный, хороший, ско...

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От каких прилагательных можно образовать краткую форму? Запишите краткие формы в ед.ч., м.р, например: тяжел, бодр. Безнравственный, беспочвенный, злой, интересный, героический, счастливый, свойственный, холодный, хороший, скользкий, передовой, маленький, чудесный, боевой, могучий, хитрый, брусничный, огромный, братский, прочный, сентябрьский, спелый, черновой, яркий.

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