Что означает what has your frind got on his/her desk
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Что означает what has your frind got on his/her desk
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты наверное имела введу friend т.к. frind нету. Это вопрос. Что ваш друг получил на свой рабочий стол. Правильнее будет через his
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