От каких слов и с помощью каких словообразовательных средств образованы приведенные слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.
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От каких слов и с помощью каких словообразовательных средств образованы приведенные слова. Льготник, сушка, городок, добродушный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Льготник: от ЛЬГОТА. Суффиксальный способ словообразования: Корень "льгот", суффикс ,"ник" Сушка: от СУШИТЬ. Суффиксальный способ словообразования:Корень "суш", суффикс "к" Городок: от ГОРОД. Суффиксальный способ словообразования: Корень "город", суффикс "ок" Добродушный: от ДОБРАЯ ДУША. Способ: сложение производящих основ + суффиксация: Корень "добр" + корень "душ" + суффикс "н"
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