Кто такой достойный человек

Обществознание
Кто такой достойный человек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Достойный человек это хороший вежливый уступчивый человек 
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