Напишіть діалог внука з бабусею
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Напишіть діалог внука з бабусею
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Доброго дня, бабусю! - Здрастуй, онучку! - Як Ви себе почуваєте? - Уже краще! Голова уже не болить та і не нудить мене. - Це добре! - А які в тебе плани на сьогодні? - Збираюся йти на футбол. До речі, мені уже потрібно збиратися. - Тоді бувай. Зателефонуєш мені сьогодні ввечері. - Добре. До побачення!
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