Помогите!!! Как называется сообщение многим

Литература
Помогите!!! Как называется сообщение многим
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