От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились начала автобус затем легковое такси средняя скорость автобуса 60 километров в час а такси 80 километров час через сколько часов такси догонит ав...

Математика

От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 час отправились начала автобус затем легковое такси средняя скорость автобуса 60 километров в час а такси 80 километров час через сколько часов такси догонит автобус.

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