От одной пристани к другой отправился катер со скоростью 28 км/ч. Через 2 ч навстреч?? ему второй пристани со скоростью 40 км/ч отправился теплоход и прошёл до встречи с катером 3 ч. Кто прошёл большее расстояние и на сколько км?

Математика

От одной пристани к другой отправился катер со скоростью 28 км/ч. Через 2 ч навстреч?? ему второй пристани со скоростью 40 км/ч отправился теплоход и прошёл до встречи с катером 3 ч. Кто прошёл большее расстояние и на сколько км?

Автор: Гость