От одной пристани к другой отправился катер со скоростью 28 км/ч. Через 2 ч навстреч?? ему второй пристани со скоростью 40 км/ч отправился теплоход и прошёл до встречи с катером 3 ч. Кто прошёл большее расстояние и на сколько км?
Математика
От одной пристани к другой отправился катер со скоростью 28 км/ч. Через 2 ч навстреч?? ему второй пристани со скоростью 40 км/ч отправился теплоход и прошёл до встречи с катером 3 ч. Кто прошёл большее расстояние и на сколько км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40*3=120(км) проехал теплоход 2)3+2=5(ч) всего проехал катер 3)28*5=140(км) проехал катер 4)140-120=20(км) на катер проехал больше чем теплоход Ответ:на 20 км>
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