В каком году Россия была объявлена Петром первым империей
Русский язык
В каком году Россия была объявлена Петром первым империей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1721 году была обьявлена
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