Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять відповідно 101% і 93% від Лєни.На скільки Єнісей коротший Амуру?
Математика
Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять відповідно 101% і 93% від Лєни.На скільки Єнісей коротший Амуру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Длина Меконга 6300 * 5/7 = 4500 км 2) Длина Ганга 4500 : 5/3 = 2700 км 3) Длина Лены 1700 + 2700 =4400 км 4) Длина Амура 4400 * 101% = 4444 км 5) Длина Енисея 4400 * 93% = 4092 км 8) 4444 - 4092 = 352 км Енисей короче Амура - ОТВЕТ
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