Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять відповідно 101% і 93% від Лєни.На скільки Єнісей коротший Амуру?

Математика

Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять відповідно 101% і 93% від Лєни.На скільки Єнісей коротший Амуру?

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