Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять відповідно 101% і 93% від Лєни.На скільки Єнісей коротший Амуру?

Математика
Довжина річки Янцзи 6300км.Довжина річки Меконг 5/7 довжини Янцзи і 5/3 Гангу.Лєна на 1700 км довша від Гангу,а довжина Ампуру і Єнесею становлять відповідно 101% і 93% від Лєни.На скільки Єнісей коротший Амуру?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Длина Меконга 6300 * 5/7 = 4500 км 2) Длина Ганга 4500 : 5/3 = 2700 км 3) Длина Лены 1700 + 2700 =4400 км 4) Длина Амура 4400 * 101% = 4444 км 5) Длина Енисея 4400 * 93% = 4092 км 8) 4444 - 4092 = 352 км Енисей короче Амура - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ка сделать 3) 4) помогите пожалуйста срочно!!!
Ответить
Математика
В школе 1000 учеников . В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы .Сколько в школе учеников пятых классов ? помогите решить !
Ответить
Русский язык
Разобрать слово МАТЕМАТИКА по составу
Ответить
Обществознание
Каким образом можно уменьшить дефицит бюджета?
Ответить
Русский язык
Укажите простое предложение, осложнённое обособленными членами (знаки препинани?? не расставлены!). а) Лишенный книг я стал вялым ленивым. б) Меня ...
Ответить