Рассмотрите фотографии поэта данные в этом разделе.какие черты характера Есенина они отражают?по возможности найдите другие фотографии поэта и дополните свой ответ

Литература
Рассмотрите фотографии поэта данные в этом разделе.какие черты характера Есенина они отражают?по возможности найдите другие фотографии поэта и дополните свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я извиняюсь конечно,но какую фотографию нужно рассмотреть? Найти фотографии это только пол дела... И все же,вопрос задан некорректно...  Вот ссылка на сайт- http://esenin.niv.ru/esenin/foto.htm Если помог,поставите "спасибо". Заранее спасибо!
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