Рассмотрите фотографии поэта данные в этом разделе.какие черты характера Есенина они отражают?по возможности найдите другие фотографии поэта и дополните свой ответ

Гость: Гость:

Я извиняюсь конечно,но какую фотографию нужно рассмотреть? Найти фотографии это только пол дела... И все же,вопрос задан некорректно... Вот ссылка на сайт- http://esenin.niv.ru/esenin/foto.htm Если помог,поставите "спасибо". Заранее спасибо!