Як правильно визначити префікс в слові вкрилися
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Як правильно визначити префікс в слові вкрилися
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В - префікс крил - корінь и - суфікс ся - постфікс
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