4. Найдите ряд слов с неправильным сокращением. а) разд. (раздел), пром-ть (промышле??ность), АО (Акционерное общество) б) об-ние (объединение), ист. (исторический), конферен. (конференция) в) СПб. (Санкт-Петербург), админис...

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4. Найдите ряд слов с неправильным сокращением. а) разд. (раздел), пром-ть (промышле??ность), АО (Акционерное общество) б) об-ние (объединение), ист. (исторический), конферен. (конференция) в) СПб. (Санкт-Петербург), администр. (административный), г. (город) г) асс. (ассоциация), сев. (северный), М. (Москва)

Автор: Гость