С Востока Азии омывает какой океан Атлантический индийский северо ледовитый тихий южный

География
С Востока Азии омывает какой океан Атлантический индийский северо ледовитый тихий южный
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атлантический цйццццйц
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