Почему слово переночевал пишется через е

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Почему слово переночевал пишется через е
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово ночёвки
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