Найдите значение выражения ах-3х-4а+12 при а=5, х=5. Пожалуйста!!!

Математика
Найдите значение выражения ах-3х-4а+12 при а=5, х=5. Пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ах-3х-4а+12 при а=5, х=5 равно 2
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