Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между грам­ма­ти­че­ски­ми ошиб­ка­ми и пред­ло­же­ни­я­ми, в ко­то­рых они до­пу­ще­ны: к каж­дой по­зи­ции пер­во­го спис­ка под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го спис­ка. Г...

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Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между грам­ма­ти­че­ски­ми ошиб­ка­ми и пред­ло­же­ни­я­ми, в ко­то­рых они до­пу­ще­ны: к каж­дой по­зи­ции пер­во­го спис­ка под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го спис­ка. ГРАМ­МА­ТИ­ЧЕ­СКИЕ ОШИБ­КИ ПРЕД­ЛО­ЖЕ­НИЯ А) на­ру­ше­ние по­стро­е­ния пред­ло­же­ния с при­част­ным обо­ро­том Б) на­ру­ше­ние связи между под­ле­жа­щим и ска­зу­е­мым В) на­ру­ше­ние в по­стро­е­нии пред­ло­же­ния с не­со­гла­со­ван­ным при­ло­же­ни­ем Г) ошиб­ка в по­стро­е­нии пред­ло­же­ния с од­но­род­ны­ми чле­на­ми Д) на­ру­ше­ние в по­стро­е­нии слож­но­го пред­ло­же­ния 1) У пар­ти­зан были не толь­ко вин­тов­ки, но и пу­ле­ме­ты и гра­на­ты. 2) Лек­цию слу­ша­ли не толь­ко вни­ма­тель­но, но и за­пи­сы­ва­ли. 3) Под­рас­тая, дети участ­ву­ют в вы­пол­не­нии ро­ди­тель­ских функ­ций: это и до­маш­ний труд, и за­бо­та о млад­ших, и любая помощь ро­ди­те­лям. 4) По тер­ри­то­рии парка, став­шей те­перь ча­стью за­по­вед­ни­ка, гу­ля­ло фла­мин­го. 5) Нерки с упор­ством пре­одо­ле­ва­ют все пре­пят­ствия, про­плы­вая мно­гие сотни ки­ло­мет­ров, пока не до­бе­рут­ся до места. 6) Мы спро­си­ли о том, что можем ли вдвоём вы­пол­нить одну про­ект­ную ра­бо­ту. 7) Дети со­труд­ни­ков, име­ю­щих какие-либо за­бо­ле­ва­ния, по­лу­ча­ют льгот­ные путёвки в са­на­то­рий. 8) Вос­по­ми­на­ния Ильи Ру­тец­ко­го по­свя­ще­ны его мо­ло­до­сти, ко­то­рую он про­вел, ра­бо­тая на круп­ном ма­ши­но­стро­и­тель­ном за­во­де — ЗИЛе. 9) В 1992 г. Го­су­дар­ствен­ный на­ци­о­наль­ный парк «Бе­ло­веж­ской пущи» вклю­чен в Спи­сок Все­мир­но­го насле­дия че­ло­ве­че­ства.

Автор: Гость