Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка. Г...
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ А) нарушение построения предложения с причастным оборотом Б) нарушение связи между подлежащим и сказуемым В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) ошибка в построении предложения с однородными членами Д) нарушение в построении сложного предложения 1) У партизан были не только винтовки, но и пулеметы и гранаты. 2) Лекцию слушали не только внимательно, но и записывали. 3) Подрастая, дети участвуют в выполнении родительских функций: это и домашний труд, и забота о младших, и любая помощь родителям. 4) По территории парка, ставшей теперь частью заповедника, гуляло фламинго. 5) Нерки с упорством преодолевают все препятствия, проплывая многие сотни километров, пока не доберутся до места. 6) Мы спросили о том, что можем ли вдвоём выполнить одну проектную работу. 7) Дети сотрудников, имеющих какие-либо заболевания, получают льготные путёвки в санаторий. 8) Воспоминания Ильи Рутецкого посвящены его молодости, которую он провел, работая на крупном машиностроительном заводе — ЗИЛе. 9) В 1992 г. Государственный национальный парк «Беловежской пущи» включен в Список Всемирного наследия человечества.
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А) -7 Б) - 4 В) - 9 Г) - 2 Д) - 6
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