Разбирите слово как часть речи: (а) прыгает
Русский язык
Разбирите слово как часть речи: (а) прыгает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыгает-глагол(что делать?)-действие предмета 1)Н.ф:прыгать 2)Мор.призн.: 3 лицо, действ. залог, единств. число, непереходный, несов. вид, настоящ. время 3)Синтакс.роль: сказуемое(двумя чертами) Убегает-глагол(что делать?)-действие предмета 1)Н.ф:убегать 2)М.призн: 3 лицо, действ. залог, единств. число, непереходный, несов. вид, настоящее время 3)Синтакс.роль: сказуемое(двумя чертами) Передразнивают -глагол(что делать?)-действие предмета 1)Н.ф.:передразнивать 2)Мор.призн.: 3 лицо, действ. залог, множеств. число, несов. вид, настоящее время, переходный. 3)Синтакс.роль: сказуемое(двумя чертами)
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