Проверить!Вроде правильно! Длина шага отца 80 см,а длина шага сына-в 2 раза меньше.Сын сделал 5 шагов.сколько метров он прошёл?

Математика
Проверить!Вроде правильно! Длина шага отца 80 см,а длина шага сына-в 2 раза меньше.Сын сделал 5 шагов.сколько метров он прошёл?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:2*5=40 см * 5 =200 см 200 см=2 м Ответ : 2 метра
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