От посёлка Левино до посёлка Новопокровское можно доехать, по шоссе, длина которо??о s км, а можно проехать по грунтовой дороге, длина которой на 4 км меньше. По грунтовой дороге автомобиль едет со скоростью u км/ч, а по шоссе ...
Математика
От посёлка Левино до посёлка Новопокровское можно доехать, по шоссе, длина которо??о s км, а можно проехать по грунтовой дороге, длина которой на 4 км меньше. По грунтовой дороге автомобиль едет со скоростью u км/ч, а по шоссе - со скоростью в 3 раза большей. а) Что означают следующие выражения : s - 4 ; 3u; s : 3u; (s - 4) : u ? б) Что означает равенство s : 3u =(s - 4) : u ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-4 длина грунтовой дороги 3u скорость с которой авто проехало по шоссе s:3u время за которое авто проехало расстояние от поселка Л до поселка Н по шоссе (s-4):u время за которое авто проехало расстояние от поселка Л до поселка Н по грунтовой дороге б) s : 3u =(s - 4) : u означает, что авто потратило бы одно и тоже время,если бы поехало по шоссе или грунт.дороге
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