Тип движения x=10-2t-2t ^2
Физика
Тип движения x=10-2t-2t ^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X= 10t - 2t^2 x0=0 V0=10 a=-4 s(2)= 10*2 - 2*4=12 V= V0+at V=10-4t нЕ ЗА ЧТО!
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