Напишите небольшой рассказ посвященный одному из эволюции человека сопроводите ??ассказ вопросом связанным с изученой темой . ПОМОГИТЕ
Обществознание
Напишите небольшой рассказ посвященный одному из эволюции человека сопроводите ??ассказ вопросом связанным с изученой темой . ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало человек был обезьяной,они ели растения , затем пошла эволюцыя .Они стали выши изменилась структура тела изменился череп ,они стали добывать огонь, начили делать оружее быта ,охотились на зверей .Делали племена.У них было всего мало,с нашем времени не сравнить . У нас есть всё а у них мало что было. Цените перешлите свои вещи.
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