Как одежда освобождается от пыли, когда его встряхивают

Физика
Как одежда освобождается от пыли, когда его встряхивают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При встряхивании одежды работает 1 закон Ньютона (закон инерции), любое тело стремится сохранять свою скорость. При движении вверх, пыль и одежда имеют одну скорость, а когда одежда движется в низ, т.е. меняет свою скорость на противоположную, пыль продолжает двигаться в том же направлении и покидает одежду (вытряхивается)
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