Как одежда освобождается от пыли, когда его встряхивают

Гость: Гость:

При встряхивании одежды работает 1 закон Ньютона (закон инерции), любое тело стремится сохранять свою скорость. При движении вверх, пыль и одежда имеют одну скорость, а когда одежда движется в низ, т.е. меняет свою скорость на противоположную, пыль продолжает двигаться в том же направлении и покидает одежду (вытряхивается)