Решите пожалуйста ))) ооооочеень надо )))

Алгебра
Решите пожалуйста ))) ооооочеень надо )))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х-1)/2=(4х+5)/3 9х-3=8х+10 9х-8х=10+3 х=13
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