Решите пожалуйста ))) ооооочеень надо )))
Алгебра
Решите пожалуйста ))) ооооочеень надо )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х-1)/2=(4х+5)/3 9х-3=8х+10 9х-8х=10+3 х=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Употреби имена прилагательные данные в скобках в нужной форме, роде и числе. выбирай окончания по вопросу. (Старый) в Москве было принято окружать ...
Геометрия
Русский язык
Составь из слова виноград новое слово, которое обозначает:существительное,которое употребляется только во множественном числе.
Литература