Печальное лицо переносное значение

Русский язык
Печальное лицо переносное значение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печальное лицо-Плохое настроение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Вислувати свою думку : Кожному безумовно слід турбуватися про багатство свого словникового запасу. Для цього, по-перше, треба читати якомога більше...
Ответить
Физика
Тип движения x=10-2t-2t ^2
Ответить
Алгебра
Докажите тождество(тригонометрия,10 класс) 1)(2+sin B)(2-sin B)+(2+ cos B)(2-cos B)=7 2)ctg A+sin A/1+cos A=1/sin A
Ответить
Обществознание
Напишите небольшой рассказ посвященный одному из эволюции человека сопроводите ??ассказ вопросом связанным с изученой темой . ПОМОГИТЕ
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!)) сочинение рассмотрите картину В. Хабарова"портрет милы"представьте себе что вы вошли в комнату милы и увидели сво...
Ответить