От пристони одновременно в противоположных направлениях отошли лодка и теплоход. Скорость теплохода 12км/ч, а скорость лодки на 6км/ч бошьше. Каково будет расстояние между лодкой и теплоходом через 4ч?
Математика
От пристони одновременно в противоположных направлениях отошли лодка и теплоход. Скорость теплохода 12км/ч, а скорость лодки на 6км/ч бошьше. Каково будет расстояние между лодкой и теплоходом через 4ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+6=18(км/ч)- скорость лодки 2)18умножить на 4 =72(км) - за 4 часа прошла лодка 3)12умножить на 4=48(км)- за 4 часа прошел теплоход 4) 72+48=120(км)- расстояние между теплоходом и лодкой
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