От пристони одновременно в противоположных направлениях отошли лодка и теплоход. Скорость теплохода 12км/ч, а скорость лодки на 6км/ч бошьше. Каково будет расстояние между лодкой и теплоходом через 4ч?

Математика

От пристони одновременно в противоположных направлениях отошли лодка и теплоход. Скорость теплохода 12км/ч, а скорость лодки на 6км/ч бошьше. Каково будет расстояние между лодкой и теплоходом через 4ч?

Автор: Гость