ОТ рулона ткани отрезали 15 м. Это шестая часть всего рулона. Сколько метров ткани было в рулоне? Сколько ткани осталось?

Математика

ОТ рулона ткани отрезали 15 м. Это шестая часть всего рулона. Сколько метров ткани было в рулоне? Сколько ткани осталось?

Автор: Гость