ОТ рулона ткани отрезали 15 м. Это шестая часть всего рулона. Сколько метров ткани было в рулоне? Сколько ткани осталось?
Математика
ОТ рулона ткани отрезали 15 м. Это шестая часть всего рулона. Сколько метров ткани было в рулоне? Сколько ткани осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 * 6 = 90 (м) было в рулоне 2) 90-15=75 (м) осталось
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