Синоним слову держава и соратник
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Синоним слову держава и соратник
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Гость:
Держава - страна,соратник - товарищ
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