От верёвки длиной 4 м 25 см отрезали 18/25.Сколько метров верёвки осталось? Пожаааалуйста помогите

Математика
От верёвки длиной 4 м 25 см отрезали 18/25.Сколько метров верёвки осталось? Пожаааалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/25/4m25cm=4m25cm*18/25=3m6cm 4m25cm-3m6cm=1m19cm
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