От железнодорожной станции 12.00 в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое расстояние будет между ними через 12.15,если один электропоезд движется со скоростью 72км/,а другой-84км/ч?

Математика
От железнодорожной станции 12.00 в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое расстояние будет между ними через 12.15,если один электропоезд движется со скоростью 72км/,а другой-84км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 поезд 72 км/ч : 60 мин * 15 мин = 18 км проедет за 15 минут 2 поезд 84 км/ч : 60 мин * 15 мин = 21 км 18 км + 21 км = 39 км будет между поездами через 15 мин
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