От железнодорожной станции 12.00 в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое расстояние будет между ними через 12.15,если один электропоезд движется со скоростью 72км/,а другой-84км/ч?

Математика

От железнодорожной станции 12.00 в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое расстояние будет между ними через 12.15,если один электропоезд движется со скоростью 72км/,а другой-84км/ч?

Автор: Гость