Отдел черепа, к которому относятся: верхняя и нижняя челюсть, скуловые, носовые и решётчатая кости. ?????????????

Биология
Отдел черепа, к которому относятся: верхняя и нижняя челюсть, скуловые, носовые и решётчатая кости. ?????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лицевой отдел черепа
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