ПОМОГИТЕ СРОЧНООО! Какие проверочные слова в словах шапч_нка, вещ_, сумр_к, кр_вать, _кскурсия, п_триот, гр_жданин, те_итория, с_противление, ка_икатура, пр_обретённая, пр_в_легия, взр_щённое, пок_ление, иску_твенное ор_шение,...
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ПОМОГИТЕ СРОЧНООО! Какие проверочные слова в словах шапч_нка, вещ_, сумр_к, кр_вать, _кскурсия, п_триот, гр_жданин, те_итория, с_противление, ка_икатура, пр_обретённая, пр_в_легия, взр_щённое, пок_ление, иску_твенное ор_шение, ра_простр_ненная, ид_ология, орг_низована, к_мпания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шапчанка,вещи,сумрик,кровать,экскурсия,потриот,гражданин,сопротивление,приобретенная,взращенное,поколение,искуственное,оришенние,распростроненная,организована,компания;
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