Отгадай загадки обозначить число глаголов 1)Весной веселит,летомхолодит,Осенью п??тает,зимой согревает(........)2)Ветки носят ,глину роют ,На реке плотину строят .У плотины там и тут В круглых домиках живут.помогите пожалуста с...

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Отгадай загадки обозначить число глаголов 1)Весной веселит,летомхолодит,Осенью п??тает,зимой согревает(........)2)Ветки носят ,глину роют ,На реке плотину строят .У плотины там и тут В круглых домиках живут.помогите пожалуста с упр

Автор: Гость