Отгадай загадки обозначить число глаголов 1)Весной веселит,летомхолодит,Осенью п??тает,зимой согревает(........)2)Ветки носят ,глину роют ,На реке плотину строят .У плотины там и тут В круглых домиках живут.помогите пожалуста с...
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Отгадай загадки обозначить число глаголов 1)Весной веселит,летомхолодит,Осенью п??тает,зимой согревает(........)2)Ветки носят ,глину роют ,На реке плотину строят .У плотины там и тут В круглых домиках живут.помогите пожалуста с упр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Весной веселит(ед.ч.),летом холодит(ед.ч.),Осенью питает(ед.ч.),зимой согревает(ед.ч.). (Дерево) 2)Ветки носят(мн.ч.) ,глину роют(мн.ч.) ,На реке плотину строят(мн.ч.) . У плотины там и тут, В круглых домиках живут(мн.ч.). (Бобры)
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