Отгадай загадки. Придумай и запиши предложение в которое будут входить обе отгадки. 1). Маленькое, кругленькое, а за хвост не поднять. 2) мягкие лапки, в лапках царапки
Русский язык
Отгадай загадки. Придумай и запиши предложение в которое будут входить обе отгадки. 1). Маленькое, кругленькое, а за хвост не поднять. 2) мягкие лапки, в лапках царапки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Клубок ниток 2. Кошка Можно написать что кошка играет с ниткой. Ну а дальше сам(а) уже придумай как-то
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