Я благодарен своему учителю за то что
География
Я благодарен своему учителю за то что
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я благодарна своему учителю за отличные знания, которые он мне дал
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